На матчі ФК "Карпат" у Полтаві військовий Антон Петрівський вигнав з трибуни проросійського політика

Військовослужбовець Антон Петрівський вигнав з фан-сектора під час матчу львівської команди "Карпати" медведчуківця Ігоря Шурму

Про це він повідомив на своїй сторінці у telegram, передає "Еспресо.Захід".

У Полтаві у суботу, 27 квітня, відбувся матч "Полтава" – "Карпати" 6-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги. Під час футбольного поєдинку фанат "левів", військовий Антон Петрівський вигнав з фан-сектора проросійського політика Ігоря Шурму.

▶ ️Деталі інциденту з медведчуківцем під час футбольного поєдинку "Полтава" – "Карпати"

Петрівський наголосив, що Шурма роками був частиною "пʼятої колони"у парламенті, тому він провів "виховну безсіду" з чоловіком та вигнав його з трибуни.

"Не обійшлось без інциденту. На матчі з'явився Ігор Шурма. Це львівський медведчуківець, який свого часу активно проявився в антиукраїнській діяльності. Довелось провести з ним роз'яснювальну роботу", – написав військовий.

▶ ️Довідково про Ігоря Шурму

Ігор Михайлович Шурма проросійський політик родом зі Львова. Народний депутат України IV та VIII скликань. Відмовлявся визнавати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Відомо, що він був тісно повʼязаний із Сергієм Медведчуком, який протистояв у Львові команді Віктора Ющенка протягом 2001-2003 років.

У 2005 році активно підтримував кандидатуру Віктора Януковича під час президентських виборів. Того ж року він заснував організацію "Системи воєнізованих ігор молоді", актив якої пізніше став ядром нині заборонених в Україні організацій "Оплот" і "Антимайдан". Фінансування організації здійснювалося партією СДПУ(О), Міністерством молоді та спорту України, місцевими бюджетами та безпосередньо Ігорем Шурмою разом з держзрадником Віктором Медведчуком.

27 листопада 2015 року показово відмовився встати у Верховній раді, щоб вшанувати хвилиною мовчання жертв Голодоморів. 10 липня у Львові активісти Правого сектора облили Шурму свинячою кров'ю.

▶ ️Матч "Полтава" – "Карпати"

У Полтаві у суботу, 27 квітня, відбувся матч "Полтава" – "Карпати" 6-го туру другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги. Нападник "Карпат" Ігор Невес забив на 10-й хвилині матчу, завдяки чому команда повертається до Української прем’єр-ліги.

Джерело: espreso.tv

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