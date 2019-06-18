Полу Маккартни – 77! Лучшие цитаты великого музыканта

Британский музыкант Пол Маккартни, который впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard, 18 июня празднует свой день рождения. Звезде исполняет 77 лет! Пол Маккартни отличается не только феноменальным голосом и талантом, но и умением точно сказать свое словцо. Мы вспоминаем его самые яркие высказывания о музыке, жизни, любви и друзьях.

Лучшие цитаты Пола Маккартни

Мы не учимся быть артистами, художниками или писателями — мы учимся быть.

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Вечно хотеть доказать что-то — это глупая штука.

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Я горжусь тем, что на моей душе стоит клеймо рок-н-ролла!

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Раньше я думал, что тот, который делает что-то необычное — чудило. Теперь я знаю, что только тот есть настоящее чудило, кто называет чудилами других.

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Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил.

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Кто-то сказал мне: "Битлз же анти-материалисты". Это большой миф. Раньше мы бывало сядем с Джоном и скажем: "Ну что же, давай напишем бассейн".

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В конечном счете, любовь, которую ты принимаешь, равна любви, которую ты создаешь.

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Не важно, чтобы всюду был смысл — смешно, ну и ладно!

Источник: www.segodnya.ua

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