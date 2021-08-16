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Принц Гаррі знову їде у Великобританію: чому цього разу?

Принц Гаррі знову їде у Великобританію: чому цього разу?

В цьому році принц Гаррі в партнерстві зі стрімінговим сервісом Netflix займеться виробництвом документального серіалу «Heart of Invictus».

З цієї нагоди герцог Сассекський планує повернутися в Лондон, щоб приступити до зйомок проекту. Разом з тим, за словами джерела, він має намір відвідати і свою бабусю, Єлизавету II, сообщает bilshe.com.

 

Супроводжувати принца Гаррі буде його знімальна група Archewell Productions, а його дружина, Меган Маркл, разом з дітьми, Арчі і Лілібет, знову залишиться вдома в Монтесіто. Чи зустрінеться герцог Сассекський зі своїм старшим братом, принцом Вільямом, поки невідомо.

Повідомляється, що онук Єлизавети II відвідає армійський реабілітаційний центр Стенфорд-холл, щоб зняти матеріал про підготовку до Invictus Games - міжнародних змагань колишніх і діючих військовослужбовців.

Режисером проекту стане Орландо фон Айнсідель, який отримав нагороди Американської кіноакадемії і премію BAFTA.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: кино, короли

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