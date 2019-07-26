Робот стал талисманом Олимпиады-2020 в Токио

Роботов-талисманов Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года представили в Японии. Об этом пишет портал Inside the Games.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", талисманами выбрали роботов Сомейти и Мирайтову путем голосования, которое проводилось среди японских школьников. Имя Мирайтова включает в себя сочетания слов "мирай" — будущее и "това" — вечность. Он будет талисманом Олимпиады. Для Паралимпиады выбрали Сомейти. Это имя произошло от названия одной из разновидностей сакуры, а также созвучно английскому выражению so mighty ("такой могучий").

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Источник: www.bagnet.org

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