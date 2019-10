Рождественская комедия "Пусть идет снег": Netflix опубликовал первый романтический трейлер

Несмотря на то, что на календаре только последние числа октября, мировой кинематограф уже обеспечивает своим фанатам рождественское настроение. Так, в сети одна из самых популярных студий опубликовала первый трейлер романтической комедии "Пусть идет снег" (Let It Snow).

Представители Netflix опубликовали видео на ютуб-канале компании накануне, 22 октября, сообщив, что премьера состоится 8 декабря 2019 года. Как известно, фильм "Пусть идет снег" станет еще одной адаптацией одноименного романа Let It Snow: Three Holiday Romances, который написали три американских писателя – Джон Грин, Лорен Маюракл и Морин Джонсон.

По сюжету, события разворачиваются в маленьком американском городке накануне Рождества. В населенном пункте изрядно снежит и именно во время бури произойдут события, которые сыграют большую роль в жизни главных героев, которыми станут старшеклассники местной школы. Перед магическим праздником они узнают настоящую дружбу, любовь, а также переживут несколько волнующих моментов.

