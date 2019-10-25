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Рождественская комедия "Пусть идет снег": Netflix опубликовал первый романтический трейлер

Рождественская комедия Пусть идет снег: Netflix опубликовал первый романтический трейлер

Несмотря на то, что на календаре только последние числа октября, мировой кинематограф уже обеспечивает своим фанатам рождественское настроение. Так, в сети одна из самых популярных студий опубликовала первый трейлер романтической комедии "Пусть идет снег" (Let It Snow).

Киногигант Netflix продолжает удивлять своих фанатов, среди которых ценители самых разных жанров. Так, одной из ближайших премьер запланирована лента для любителей зимней сказки. Студия показала первый трейлер романтической рождественской комедии "Пусть идет снег" (Let It Snow).

Представители Netflix опубликовали видео на ютуб-канале компании накануне, 22 октября, сообщив, что премьера состоится 8 декабря 2019 года. Как известно, фильм "Пусть идет снег" станет еще одной адаптацией одноименного романа Let It Snow: Three Holiday Romances, который написали три американских писателя – Джон Грин, Лорен Маюракл и Морин Джонсон.

По сюжету, события разворачиваются в маленьком американском городке накануне Рождества. В населенном пункте изрядно снежит и именно во время бури произойдут события, которые сыграют большую роль в жизни главных героев, которыми станут старшеклассники местной школы. Перед магическим праздником они узнают настоящую дружбу, любовь, а также переживут несколько волнующих моментов.

Смотреть трейлер к фильму "Пусть идет снег": видео

Источник: 24tv.ua

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