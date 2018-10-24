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Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака

Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака

Пока Голливуд с каждым годом все больше наполняется разводами, Уиллу и Джаде Смит, похоже, ничего не грозит. В чем же секрет 20-летнего союза пары? Читайте об этом в материале Clutch.

О своем уникальном опыте звездная пара рассказывает в тизере предстоящей премьеры сезона Facebook Watch "Red Table Talk", которая стартует 22 октября. Неужели серкет успешного брака в саентологии и свингерстве.

Уилл Смит полностью отрицает то, что супруги приверженцы саентологии и то, что они заводят отношения на стороне.

Уилл шутливо спрашивает: "Вы же знаете, почему я никогда не разводился", намекая на слухи о том, что он и его жена свингеры. Жена парирует: "Потому, что не разводиться дешевле".

 

Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака

 

Что касается саентологии, то разговоры о том, что Джада — член Церкви Саентологии, усилились в прошлом году, когда известная в Голливуде актриса Лия Ремини рассказала The Daily Beast, что видела ее в центре саентологии, которую посещают звезды.

Джада объясняет, что она не саентолог, а центр посещала, когда искала сотрудников для академии, которую они открывали вместе с мужем в качестве благотворительного проекта. Но подтвердила, что она изучила дианетику — науку о душевном здоровье, учение о восстановлении внутренней гармонии путем удаления "следов памяти".

 

Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака

 

Джада Пинкетт-Смит — мама двоих талантливых детей, успешный продюсер, музыкант, известная актриса, занимается благотворительностью.

Одна из последних работ — популярный фильм "Плохие Мамочки", где она работала вместе с Милой Кунис. В прокате фильм собрал $183 936 074. Видно, что Джада - настоящая суперженщина. Она успевает не только быть любящей мамой и женой, но еще и строить успешную творческую карьеру. Да еще выглядит просто шикарно на свои года!

 

Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака

 

 

Источник: znaj.ua

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