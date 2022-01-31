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У кризовій ситуації треба звертатися на телефон довіри - Мінсоцполітики

У кризовій ситуації треба звертатися на телефон довіри - Мінсоцполітики

Якщо Ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Ви можете звернутися за допомогою, скориставшись телефонним номером «гарячої лінії» 1547.

Така ситуація може виникнути у будь-якій сім’ї незалежно від статків та соціального статусу.

І першим кроком для подолання проблеми є анонімна консультація по телефону довіри. Це найшвидший спосіб сповістити про кризову ситуацію й отримати необхідну інформацію та поради. Якщо існує загроза життю чи здоров’ю людини, консультанти негайно в телефонному режимі зв’язуються з поліцією, яка здійснює екстрене втручання, оперативний захист і підтримку того, хто переживає кризову ситуацію.

«Гаряча лінія» 1547 є швидким засобом повідомлення про вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей, його запобіганню та протидії. Даний сервіс є безкоштовним, цілодобовим та доступним на всій території України. Особа, яка звернулася на гарячу лінію, має отримати:

• консультаційну,

• психологічну,

• інформаційну допомогу,

а, у разі необхідності, працівники мають забезпечити екстрений виклик поліції чи/та бригади швидкої медичної допомоги.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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