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Скільки укладено та розірвано шлюбів на Харківщині в 2021 році

Скільки укладено та розірвано шлюбів на Харківщині в 2021 році

У Харківській області за рік кількість одружень зросла на 22,2 %.

За 2021 рік на Харківщині, включаючи місто Харків, зареєстровано 15 тисяч 451 шлюб. Ця цифра більша за показники 2020 року, в якому побралися 12 тисяч 20 пар. Про це «Слобідському краю» розповіли в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції міста Харкова.

Скільки укладено та розірвано шлюбів на Харківщині в 2021 році

За той же період розпалося 3063 сім’ї, в той час як у 2020 році вирішили розірвати офіційні стосунки лише 2752 пари.

Загалом, кількість шлюбів у Харківській області за 2021 рік, порівняно з 2020-м, зросла на 22,2 %, а кількість розлучень зросла на приблизно 10 %.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Михайло Татарінов

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