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Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше чем на море

Многие люди относятся к бассейнам как к чему-то обычному, должному, что это, например, обязательный бонус в отеле. Они думают, что море куда лучше, интересней и что только на нем можно отдохнуть. Однако это не совсем так, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше и намного приятнее. Они расслабляют, умиротворяют особенно тогда, когда перед ними раскидывается шикарный пейзаж. Некоторые бассейны даже вдохновляют своим дизайном и месторасположением.

Бассейн отеля Four Seasons

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Grace Santorini

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Lotte Hotel

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Ubud Hanging Gardens

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Golden Nugget

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Бассейн отеля Marina Bay Sands

Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

Источник: newsyou.info

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: туризм

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