Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)

В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше чем на море

Многие люди относятся к бассейнам как к чему-то обычному, должному, что это, например, обязательный бонус в отеле. Они думают, что море куда лучше, интересней и что только на нем можно отдохнуть. Однако это не совсем так, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше и намного приятнее. Они расслабляют, умиротворяют особенно тогда, когда перед ними раскидывается шикарный пейзаж. Некоторые бассейны даже вдохновляют своим дизайном и месторасположением.

Бассейн отеля Four Seasons

Бассейн отеля Grace Santorini

Бассейн отеля Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

Бассейн отеля Lotte Hotel

Бассейн отеля Ubud Hanging Gardens

Бассейн отеля Golden Nugget

Бассейн отеля Marina Bay Sands

Источник: newsyou.info

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