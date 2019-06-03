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Самые красивые бассейны планеты, выходить из которых долго не захочется (ФОТО)
В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше чем на море
Многие люди относятся к бассейнам как к чему-то обычному, должному, что это, например, обязательный бонус в отеле. Они думают, что море куда лучше, интересней и что только на нем можно отдохнуть. Однако это не совсем так, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
В мире существуют множества бассейнов, на которых можно отдохнуть лучше и намного приятнее. Они расслабляют, умиротворяют особенно тогда, когда перед ними раскидывается шикарный пейзаж. Некоторые бассейны даже вдохновляют своим дизайном и месторасположением.
Бассейн отеля Four Seasons
Бассейн отеля Grace Santorini
Бассейн отеля Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort
Бассейн отеля Lotte Hotel
Бассейн отеля Golden Nugget
Бассейн отеля Marina Bay Sands
Источник: newsyou.info
Темы: туризм
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