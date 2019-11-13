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Сандра Буллок и Эллен Дедженерес судятся с рекламодателями: что произошло

Сандра Буллок и Эллен Дедженерес судятся с рекламодателями: что произошло

Голливудские звезды борются с незаконным использованием их имен

Голливудская актриса Сандра Буллок, которая снимет сериал про саму себя, и известная телеведущая Эллен Дедженерес подали в высший суд Лос-Анджелеса за фальшивую рекламу и несанкционированное использование их имен.

Практика кражи имен знаменитостей весьма популярна в Голливуде, поэтому звезды часто судятся с интернет-компаниями. Как сообщает The New York Times, у Сандры и Эллен судебное разбирательство с веб-ресурсом по продаже косметических средств длится уже на протяжении двух лет. В частности, в рекламе было сфабриковано интервью актрисы со словами: "Сандра призналась, что пластические хирурги разозлились на нее, заметив значительное уменьшение количества пациентов".

40 косметических товаров, которые продаются на сайте, преподносятся как ежедневные средства по уходу самой Сандры Буллок. Но актриса никогда о них не слышала и, разумеется, не пользовалась.

В случае с Эллен была использована фотография ведущей и выдуманная цитата, в которой звезда хвалит крем определенной марки.

Источник: www.segodnya.ua

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