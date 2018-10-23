Шэрон Стоун откровенно рассказала о страшной болезни

Голливудская легендарная актриса Шэрон Стоун впервые дала откровенное интервью о личной жизни и страшной болезни.

"У меня сейчас очень хороший период: я счастлива. Я живу в своем доме, куда переехала 25 лет назад, с детьми. У них прекрасный возраст, когда нам уже не нужна помощь няни. В субботу просыпаюсь, спускаюсь вниз, играю с сыновьями, мы плаваем, смотрим фильмы.

Болезнь меня многому научила. Я заново научилась быть благодарна простым вещам: способности видеть, говорить, ходить. Стыдно, что для этого потребовалось заплатить такую высокую цену. Мне было стыдно за себя. Я потеряла все: брак, карьеру, детей."

12 лет назад врачи обнаружили у нее аневризму сосудов головного мозга, которую не могли удалить. «В итоге у меня случилось кровоизлияние в мозг, — рассказывает Шэрон. — Одиннадцать дней мне не могли поставить правильный диагноз, а кровь из лопнувшей шейной артерии заливала мозг. Врачи думали, что лопнул маленький сосуд и все под контролем. Я просто счастливчик, ведь последствия инсульта могли быть куда более серьезными. Да, я пережила клиническую смерть, видела знаменитый „белый свет в тоннеле“. Это действительно невероятно красиво. Вернуться „оттуда“ — очень серьезно. После этого я многое переосмыслила. Поняла, что нельзя быть легкомысленной, надо с уважением относиться к жизни. Мы не знаем, как долго пробудем здесь, на земле. Также из этой печальной истории я вынесла понимание того, как важно, когда тебя любят. Это приносит душевный мир, чувство радости и единства с Богом. Я сейчас на все смотрю иначе».

После курса лечения Стоун была уверена, что уже никогда не сможет вернуться на экран. Но, к счастью, все сложилось иначе. Актриса взялась за себя, вернулась к своему привычному весу — 55 килограммов при росте 173 сантиметра, — и ей вновь начали предлагать роли. Недавно Шэрон снялась даже в ленте украинского производства.

О своих годах накануне юбилея актриса говорила так: «Я не боюсь стареть. Главное — относиться к этому с юмором, тогда ничего не страшно. Не стану скрывать, я делала инъекции ботокса в лицо, но вовремя остановилась, чтобы не превратиться в одну из „золотых рыбок“, которые бороздят голливудские просторы. Из-за ботокса все актрисы стали похожи друг на друга: застывшее выражение лица, удивленно распахнутые глаза, неспособность банально нахмуриться… Мне же хочется оставаться собой. Пусть во мне видят женщину, за плечами которой годы интереснейшей жизни. К тому же ботокс, на мой взгляд, — это не сексуально! Женщину, лицо которой пребывает в глубокой заморозке, страшно даже приобнять или рассмешить, не говоря о чем-то большем».

Секретом своей привлекательности Стоун называет… мужчин. «Есть одно „но“, — замечает актриса, — мужчина должен быть намного моложе вас. Он должен заряжать вас своей силой и напором». Главными мужчинами своей жизни актриса называет троих приемных сыновей. «Я не мечтала о материнстве до сорока лет, а потом оказалось, что это моя лучшая роль! — говорит она. — Благодаря мальчишкам я играю то Кинг-Конга, то Франкенштейна. В кино мне уж точно такого не предложат». Актриса не только взяла на воспитание детей, но и обзавелась приемными дедушкой и бабушкой. «Их зовут Нил и Эйлин Мицман, — рассказывает Шэрон. — Они живут в Нью-Йорке. Мы встретились во время благотворительной акции, связанной со СПИДом. Их двое приемных детей погибли: один в автокатастрофе, другой — от СПИДа. Я предложила этим людям стать моими дедушкой и бабушкой. Первый вопрос, который они задают, когда я звоню или приезжаю: „Ты ела?“ Мы вместе отмечаем праздники, и Нил и Эйлин всегда с гордостью подчеркивают, что они мои дедушка с бабушкой. Я звоню им, когда у меня проблемы. Они с удовольствием проводят время с моими родителями и сестрой».

Известно, что актриса давно страдает астмой и сахарным диабетом. «Я мало ем и почти не пью алкоголь, — делится красавица рецептом борьбы с болезнями. — Умеренность во всем — вот мое главное правило». Кроме того, Шэрон ежедневно занимается пилатесом — делает упражнения для позвоночника и на растяжку. В тренажерный зал она ходит нерегулярно. «Иногда я занимаюсь, как маньяк, потом наступают периоды полного бездействия, — рассказывает Стоун. — Вот перед съемками фильма „Женщина-кошка“ увидела Холли Берри в кошачьем костюме — и прямиком отправилась в спортзал. Тренировалась в течение всего периода съемок. Как только Холли сняла наряд своей героини, я перестала заниматься. Больше всего люблю кататься на велосипеде и грести в каноэ. Много хожу пешком. Стараюсь не пользоваться лифтом — мы с детьми всегда топаем по лестнице».

Меню Шэрон Стоун Завтрак: овсяная каша с изюмом и яблочный сок. Обед: овощной суп с ячменной крупой, хлеб из ржаной непросеянной муки. Ужин: фасоль в томатном соусе с постным мясом, нежирный йогурт, зеленый салат. В перерывах между приемами пищи актриса не отказывает себе в травяных чаях и дистиллированной воде. Если же хочется съесть что-нибудь до ужина, Стоун выбирает чернослив, который является идеальным, по ее мнению, продуктом для незапланированного перекуса.

Несколько лет назад Шэрон вместе со своей подругой издала книгу «Чтобы выдержать». В ней собрано 150 фотографий с изображением статуэток ангелов-хранителей. «Книгу можно подарить тем, у кого случилось горе, — говорит Стоун. — Я описала то, что чувствую по поводу ухода из жизни родных людей, и оставила свободное место для тех, кто захочет написать о своих переживаниях из-за потери близких. Две мои подруги-ровесницы умерли от рака груди. Когда я заканчивала школу, парня, с которым я встречалась, сбила машина. Мой родной дядя замерз пьяным в снегу». Также много лет актриса активно поддерживает программы помощи ВИЧ-инфицированным людям.

У Стоун один из самых высоких уровней IQ среди актеров — 154 единицы, как у Эйнштейна. У большинства людей данный показатель колеблется от 85 до 115. Наверное, это связано с тем, что в десять месяцев Шэрон, которая была вторым ребенком в семье, научилась говорить, в четыре года стала читать, а в пять пошла сразу во второй класс. Девочка окончила школу в 15 лет, после чего поступила в университет.

Много лет Стоун придерживается системы питания, основное место в которой занимают правильные углеводы. Рацион актрисы насыщен «желтыми» и «зелеными» продуктами, имеющими низкий и умеренный гликемический индексы, а вот «красных» — совсем немного. Такая система позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови, избавляя человека от ощущения голода, даже если он употребляет в день не больше 1500−2000 ккал.

Источники: http://glianec.com.ua и http://fakty.ua

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