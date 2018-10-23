У Жанны Бадоевой есть 10 способов борьбы с осенней депрессией

Знаменитая телеведущая и путешественница Жанна Бадоева рассказала поклонникам о том, что ей известно минимум 10 способов борьбы с осенней депрессией и хандрой. Теледива пояснила: «Так, осенняя хандра уходи, приходи солнце и позитив!!! Я предлагаю составить список из дел, которые помогут всем взбодриться этой осенью!!!! У меня пока только 10 вариантов…».

Артистка предложила фолловерам дополнить ее список: «Добавляйте свои варианты в комментариях, хотелось бы собрать 50!». Как сообщает storinka.com.ua, подписчики активно откликнулись на инициативу звезды телеэкрана и в комментариях к посту засыпали ее эффективными методами преодоления сезонной хандры.

Источник: Новости Ю

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