Туризм: как отличаются предпочтения украинцев Запада и Востока?

За последний год количество украинцев, путешествующих в страны Евросоюза, возросло с 12 до 17%. Об этом говорится в исследовании социологов КМИС и фонда «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

ФАКТ. Чаще всего в страны ЕС с октября 2017 по август 2018 г. ездили жители Запада (34%). Заметно реже – жители Центра (12%), Юга (10%) и Востока (8%).

Также за год на 5% стало больше тех, кто заявил о готовности посмотреть Европу в ближайшем будущем.

Готовность совершить поездку в ЕС выше всего, опять-таки, на Западной Украине. Меньше заинтересованы в «евротурах» жители Центра (24%), Юга (17%) и, в особенности, Востока Украины (11%).

ТЕНДЕНЦИИ. Большинство украинцев путешествуют по Европе как туристы. Таких 61%. Среди тех, кто только планирует поехать, 27% хотят трудоустроиться, 24% собираются в командировку, а 20% хотят проведать родственников.

Передвигаются украинские туристы чаще всего автобусом (47%), самолетом (36%) или машиной (23%). Поезда выбирает только 18% путешественников.

ИССЛЕДОВАНИЕ проводилось с 16 по 28 августа 2018 г. Всего опросили более 2 тысяч людей во всех регионах Украины.

Источник: http://etcetera.media

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