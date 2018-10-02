Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:47
Просмотров: 47

Туризм: как отличаются предпочтения украинцев Запада и Востока?

Туризм: как отличаются предпочтения украинцев Запада и Востока?

За последний год количество украинцев, путешествующих в страны Евросоюза, возросло с 12 до 17%. Об этом говорится в исследовании социологов КМИС и фонда «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

ФАКТ. Чаще всего в страны ЕС с октября 2017 по август 2018 г. ездили жители Запада (34%). Заметно реже – жители Центра (12%), Юга (10%) и Востока (8%).

Также за год на 5% стало больше тех, кто заявил о готовности посмотреть Европу в ближайшем будущем.

Готовность совершить поездку в ЕС выше всего, опять-таки, на Западной Украине. Меньше заинтересованы в «евротурах» жители Центра (24%), Юга (17%) и, в особенности, Востока Украины (11%).

ТЕНДЕНЦИИ. Большинство украинцев путешествуют по Европе как туристы. Таких 61%. Среди тех, кто только планирует поехать, 27% хотят трудоустроиться, 24% собираются в командировку, а 20% хотят проведать родственников.

Передвигаются украинские туристы чаще всего автобусом (47%), самолетом (36%) или машиной (23%). Поезда выбирает только 18% путешественников.

ИССЛЕДОВАНИЕ проводилось с 16 по 28 августа 2018 г. Всего опросили более 2 тысяч людей во всех регионах Украины.

Источник: http://etcetera.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: туризм

Читайте ещё:

Дорогой Нью-Йорк: город, который стоит каждого потраченного цента
01.10.2018 08:55    215
Путешествие: теперь можно планировать вместе с Google
01.10.2018 08:38    155
5 заблуждений, которые не должны помешать отдыху с детьми
20.09.2018 09:15    202
Туристу на заметку: что можно и что нельзя фотографировать в странах Евросоюза?
20.09.2018 06:31    546
Назвали имя первого космического туриста, который полетит на Луну
19.09.2018 06:38    189
Google создала путеводитель для туристов
13.09.2018 09:05    178
Харьковский аэропорт назвал стоимость нового рейса в Лондон
12.09.2018 07:45    741
Дождались: скандально известный туроператор пообещал украинцам исправиться
11.09.2018 08:45    295
Во Франции у семьи российских туристов украли бриллианты на €500 тыс.
05.09.2018 02:24    277
Шоколадная ферма в Малайзии: место, где рождается эксклюзивное лакомство
04.09.2018 09:29    188
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 