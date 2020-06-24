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В Харьковской области определили места для привлечения туристов

В Харьковской области определили места для привлечения туристов

В Харьковской области определили 6 туристических "магнитов", которые уже сейчас привлекают больше всего путешественников и вокруг которых будут строиться новые туры - короткие и продолжительностью до 10 дней. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора областного коммунального учреждения "Харьковский организационно-методический центр туризма" Валентину Холодок.

"Первые "магниты", которые мы определили, – это Шаровский дворцово-парковый комплекс (усадьба в неоготическом стиле, которая принадлежала известному сахарозаводчику Леопольду Кёнигу - ред.), литературно-мемориальный музей им. Сковороды (усадьба в Золочевском районе, где последние годы жил философ и на территории которой похоронен - ​​ред.), художественно-мемориальный музей Ильи Репина в Чугуеве. Также среди них Кицевская пустыня (песчаные барханы в пойме реки Северский Донец в Печенежском районе - ред.), парк им. Горького в Харькове (с аттракционами и игровыми площадками - ред.) и Фельдман Экопарк (комплекс под Харьковом, основной частью которого является зоопарк - ред.)", - сообщила Холодок.

По ее словам, на основе выбранных "изюминок" пока что разработаны проекты трех туров, рассчитанных на 3, 5 и 10 дней.

"Мы еще не имеем полной информации обо всех заведениях питания и возможности размещения вблизи этих туристических локаций, поэтому продолжаем работать", - отметила Холодок.

Предполагается, что во время 3-дневной экскурсии туристы в первый день будут находиться в Харькове, а в последующие - путешествовать по усадьбам, дворцово-парковым комплексам и музеям в Богодуховском, Краснокутском и Золочевском районах.

В 5-дневном туре "Четыре стихии Харьковщине" туристы будут передвигаться по земле, по воздуху (троллей в г. Чугуев) и сплавляться на байдарках.

В 10-дневный тур "Указатель на Восток" включено большинство районов области, а также г. Святогорск в соседней Донецкой области.

Также, констатирует Валентина Холодок, нужно развивать инфраструктуру вокруг "магнитов" региона, чтобы туристы имели возможность получить определенные услуги на месте, отдохнуть или что-то приобрести.

"В последнее время туристы очень любят посещать именно Кицевскую пустыню. Это место для фотосъемок и отдыха. Особенно молодежь выбирает это место. И мы думаем, что в перспективе сможем там построить инфраструктуру - так, чтобы этот объект был таким, чтобы туда хотелось приезжать неоднократно", - сказала Холодок.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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