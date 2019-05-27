В Україні скасують роумінг із п’ятьма країнами

Раніше скасування плати за роумінг для українців анонсували у Польщі.

До 2020 року в Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані запрацює єдиний роумінговий простір. Про це повідомляє керівник відділу програм допомоги ЄС в Україні «Економічне співробітництво, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище» Йоганнес Баур, пише Liga.net.

Після підписання договору між країнами, плату за роумінг скасують. Крім цього, Україна планує скасувати роумінг з усіма країнами Євросоюзу, але поки невідомо, коли це запрацює. Йоганнес Баур зазначає, що спершу в Україні під’єднаються до єдиної зони з країнами Східної Європи, а потім – з іншими європейськими державами.

Источник: vsviti.com.ua

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