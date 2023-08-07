Вокруг света за 10 лет: датский путешественник побывал во всех странах мира

Торбьорн Педерсен во время своей кругосветки не пользовался самолетами.

23 мая 2023 года 44-летний Торбьерн (Тор) Педерсен вышел с трапа корабля в порту города Мале на Мальдивских острова. Датчанин наконец воплотил свою мечту в жизнь: он побывал во всех 203 странах мира.

Путешествие

«Длинную сагу» (так Педерсен назвал свое путешествие) потомок викингов начал 10 октября 2013 г. Став амбассадором Красного креста, он передвигался на любом транспорте, кроме воздушного. В каждой стране Педерсен проводил не меньше суток и тратил по $20 в день. Торбьерн ночевал у знакомых, которых заводит в дороге и не привередничал в еде.

Изначально датчанин планировал пройти весь путь за 3-4 года. Но путешествие затянулось. Ему приходилось терпеть многомесячные задержки с получением визы в Сирии, Иране, Науру и Анголе. А из-за пандемии коронавируса датчанин на два года застрял в Гонконге.

За время странствий датчанин:

● болел малярией;

● потерялся в Гренландии;

● пережил четырехдневный шторм на контейнеровозе в Антлантике;

● сделал любимой предложение на высоте почти 5 км – на одном из самых высоких пиков Кении в 2016 году, а сыграл свадьбу только в 2021-м в Вануату.

● собирал донаты для гуманитарной работы в Украине.

За 3576 дней Педерсон использовал 37 контейнеровозов, 158 поездов, 351 автобус, 219 такси, 33 лодки и 43 рикши. «Оглядываясь назад, я могу сказать, что это была хорошая идея», – заявил путешественник в интервью по возращению домой.

Джерело: https://t.me/vekha/70263

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