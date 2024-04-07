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Данські військові літаки можуть заправляти авіапальним із російської нафти

Данські військові літаки можуть заправляти авіапальним із російської нафти

Спільне розслідування Danwatch та Ekstra Bladet

Журналісти отримали документи, які свідчать, що частину пального постачальники Повітряних сил Данії могли закуповували в аеропорту Стамбула та у турецької компанії BP.

За даними Datadesk, ця компанія торгує з індійською Nayara Energy, у якій є частка власності "Роснєфті".

До того ж, понад 50% всього імпорту пального до Туреччини надходить з рф.

За інформацією журналістів, у ПС Данії не проводили детальних досліджень щодо походження пального. З травня 2022 року закупівельне агентство FMI лише вимагає від постачальників розписку, що вони дбають про дотримання санкцій.

Крім того, оскільки переважна більшість пального проходить через данський НПЗ, його можуть вказувати як джерело походження.

Джерело: https://t.me/znua_live/142271

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