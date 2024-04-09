Данія виділила 5,8 мільйона доларів на відновлення української енергосистеми — Міністерство закордонних справ Данії

"Останніми тижнями рф вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань.

Ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", — заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Гроші надані в Фонд підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022. Він акумулював понад 405 мільйонів євро від партнерів та став інструментом допомоги енергокомпаніям після російських атак.

Джерело: https://t.me/znua_live/142604

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