Время эффективных менеджеров
Рассказывают, при работе над гербом СССР в 1923, художник стремился как можно нагляднее и точнее изобразить все элементы герба.
Следуя этому принципу, он видимо попросил достать ему "настоящий крестьянский серп"
Рукоять серпа имеет утолщение в нижней части, т.е. серп насажен на более тонкий его конец.
Точно также крепятся рукоятки многих других инструментов (напильники, скребки и др.), т.к. утолщенная часть рукояти создает удобство и надежность в удержании.
Причин насадки серпа на утолщенный конец рукояти могло быть несколько: например, повреждение тонкого конца ручки при небрежной насадке, появление в этом месте трещин и т.п.; в любом случае это делалось для временного использования серпа.
Можно только предположить, что когда из города пришел запрос предоставить серп как образец, крестьяне отдали не нужный в хозяйстве, со сломанной ручкой.
И в комиссии ЦИК не нашлось ни одного человека, который бы обратил внимание на то, что рукоятка серпа насажена вверх ногами.
Герб с бракованным серпом появился на государственной печати, различных бланках государственных бумаг, на банкнотах, монетах, нагрудных знаках, кокардах..
Ошибка была исправлена только через 14 лет
Источник: facebook.com
Автор: Дмитрий Рейфман