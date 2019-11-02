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Время эффективных менеджеров

Время эффективных менеджеров

Рассказывают, при работе над гербом СССР в 1923, художник стремился как можно нагляднее и точнее изобразить все элементы герба.

Следуя этому принципу, он видимо попросил достать ему "настоящий крестьянский серп"

Рукоять серпа имеет утолщение в нижней части, т.е. серп насажен на более тонкий его конец.

Точно также крепятся рукоятки многих других инструментов (напильники, скребки и др.), т.к. утолщенная часть рукояти создает удобство и надежность в удержании.

Причин насадки серпа на утолщенный конец рукояти могло быть несколько: например, повреждение тонкого конца ручки при небрежной насадке, появление в этом месте трещин и т.п.; в любом случае это делалось для временного использования серпа.

Можно только предположить, что когда из города пришел запрос предоставить серп как образец, крестьяне отдали не нужный в хозяйстве, со сломанной ручкой.

И в комиссии ЦИК не нашлось ни одного человека, который бы обратил внимание на то, что рукоятка серпа насажена вверх ногами.

Герб с бракованным серпом появился на государственной печати, различных бланках государственных бумаг, на банкнотах, монетах, нагрудных знаках, кокардах..

Ошибка была исправлена только через 14 лет

Источник: facebook.com

Автор: Дмитрий Рейфман

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