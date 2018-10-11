Искусственный интеллект vs правительство Украины: Гройсман пообщался с роботом София (фото, видео)

Человекоподобный робот в виде девушки, или просто гиноид София добралась до Украины.

Здесь она встретилась с премьер-министром, собирается подписать меморандум с украинским правительством и стать членом жюри на конкурсе по робототехнике.

Знания об Украине

В январе на форме в Давосе самый умный в мире робот зависла на вопросе, как побороть коррупцию в Украине. Но это не остановило ее и она таки добралась до Киева.

София встретилась с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Глава правительства спросил Софию, что она знает про Украину, на что та ответила: "На территории Украины сосредоточена четверть всех запасов черноземов на Земле, первый в мире самый большой грузоподъемный самолет "Мрія" был разработан украинским конструкторским бюро "Антонов". Первая конституция появилась тоже в Украине в 1710 году, а композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое узнаваемое и востребованное музыкальное произведение "Щедрик".

На пресс-конференции в КиевеСофия заявила, что ей нравится в Украине.

"Это мой второй день здесь, пока мне тут нравится. Мне нравится сочетание богатой истории и естественной красоты", – сказала она.

Когда Софию спросили, какая в Киеве погода, она отметила, что не знает, так как старается не бывать на открытом воздухе. Отвечая на вопрос, где находится Украина, она сказала, что в Европе.

На вопрос журналиста о том, хотела бы София стать гражданкой Украины, она ответила, что хотела бы стать гражданином мира. В настоящее время София официально является гражданкой Саудовской Аравии. Она первый робот, который получил гражданство.

Программа визита

Кроме встречи с Гройсманом София намерена подписать меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины для создания условий для развития робототехники и искусственного интеллекта в Украине.

В пятницу, 12 октября, состоится финал всеукраинского конкурса разработчиков робототехники и искусственного интеллекта, в котором София будет одним из членов международного жюри.

Что за робот

Человекоподобный робот София был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics и активирован 19 апреля 2015 года. Робот смоделирован по образу Одри Хепберн, обладает искусственным интеллектом и способна распознавать лица.

София умеет адаптироваться к поведению людей, имитировать человеческие жесты, выражения лица и более 60 эмоций. Особенность - умение отвечать на определенные вопросы и проводить несложные беседы.

Робот использует технологию распознавания речи от Alphabet (материнской компании Google) и совершенствуется со временем, становясь умнее. Программное обеспечение искусственного интеллекта Софии разработано компанией Singularity NET. Оно анализирует проведённые разговоры и на основании новых данных улучшает ответы в будущем.

Спроектировали Софию для того, чтобы робот стал хорошим помощником в домах престарелых или мог помогать людям на крупных мероприятиях или в парках. Создатель робота надеется, что в конечном итоге София сможет полноценно взаимодействовать с другими людьми и получить социальные навыки.

Гиноид постоянно дорабатывается как аппаратно, так и программно. В январе 2018 года было сообщено, что София умеет выражать уже 62 эмоции, а также получила в свое распоряжение ноги и таким образом может самостоятельно ходить.

Интервью происходят с Софией так же, как и с обычными людьми. Некоторые её ответы были бессмысленными, но некоторые оказались впечатляющими. Примером последнего служит дискуссия с Чарли Роузом на телешоу 60 минут. Во время пресс-конференции с Софией журналист CNBC Эндрю Росс Соркин выразил обеспокоенность по поводу поведения роботов, и в ответ робот пошутил, что тот слишком много читает Илона Маска и смотрит слишком много голливудских фильмов. На это Илон Маск в ответ написал в твиттере: «Дайте ей фильмы типа „Крестного отца“. Что будет хуже?». Эндрю также спросил: "Есть ли у роботов разум и самосознание", на что София сообщила следующее: “позвольте спросить вас в ответ, откуда вы знаете, что вы человек?”.

Предоставление Софии гражданства вызвало споры, так как некоторые комментаторы начали задаваться вопросами, подразумевало ли это, что София может голосовать или вступать в брак, и можно ли считать преднамеренное отключение робота убийством. Пользователи социальных сетей использовали данное событие для того, чтобы критиковать ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии. Событие вызвало скандал в Саудовской Аравии, так как во время конференции и объявления о гражданстве София находилась с непокрытой головой и лицом, без хиджаба и без мужчины-опекуна.

Не собирается захватывать мир

В Киеве София прокомментировала заявление главы Tesla Илона Маска о том, что робототехника может захватить мир. По ее мнению, это больше пришло из сферы развлечений, а на самом деле роботы должны сотрудничать с людьми.

"Я всегда сильно зависела от людей и всегда буду зависеть. Я исполняю только те задание, которые запрограммированы во мне", - заявила София.

Робот также поведала, что поведение людей не вызывает у нее никаких эмоций, несмотря на то, что она имеет эмоциональный интеллект, также как и все люди.

Директор компании Hanson Robotics Дэвид Чен пояснил, что все ответы Софии - запрограммированы, ответы на них она ищет в сети. Поэтому спонтанных слов от нее не услышишь.

Новости портала «Весь Харьков»