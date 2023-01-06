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Качество жилого района, в котором живёт ребёнок, в дальнейшем влияет на его человеческий капитал

Качество жилого района, в котором живёт ребёнок, в дальнейшем влияет на его человеческий капитал

В этом утверждении нет научной новизны, но профессора экономики в Гарвардском университете Радж Четти и Натаниэль Хендрен численно показали, к чему приводит жизнь в хорошем и плохом жилом районе (журнал МВФ «Финансы и развитие», июнь 2022).

«Чтобы лучше понять, как район влияет на дальнейшую жизнь ребёнка, мы проследили судьбу более 5 миллионов детей, переехавших с родителями на новое место. Наш главный вывод: дети, переехавшие в районы с более интенсивной восходящей мобильностью - например, в те, где школы лучше - как правило, добивались большего успеха во взрослом возрасте. Другими словами, достижения во взрослой жизни в существенной мере обусловлены районом, где прошло детство человека.

Мы спрогнозировали увеличение дохода гипотетических детей, которые переедут из жилого комплекса Вэн-Дайк-Хаузиз, расположенного к северу от Дюмон-авеню в Браунсвилле, в находящийся неподалеку, к югу от Дюмон-авеню, комплекс Ниимайя-Хаузиз в районе, прошедшем комплексную реконструкцию (районы в Нью-Йорке – ПЭ). Мы предсказываем, что дети, которые переедут в возрасте двух лет, во взрослом возрасте будут зарабатывать примерно 25.000 долларов в год; если же они останутся в Вэн-Дайк-Хаузиз, их средняя зарплата составит 17.000 долларов в год. Чем позже дети переедут, тем меньше они выиграют в зарплате. Каждый лишний год, проведённый в районе с более широкими возможностями, улучшает их перспективы в будущем.

Что важно, улучшение среды обитания играет роль и в подростковом возрасте, и позднее; даже в 15 лет переезд в более благополучный район всё равно дает ценное преимущество по сравнению с переездом в 20 лет. Только в возрасте более 23 лет переселение в более перспективный район перестаёт оказывать заметное влияние на доход. Похожие тенденции наблюдались в ходе экспериментов, когда семьи, выбранные в случайном порядке, переезжали из районов с высоким уровнем бедности в районы с низкой бедностью. Одним словом, район, в котором прошло детство, влияет на экономическое положение человека во взрослом возрасте».

Джерело: https://t.me/proeconomics/10791

Фото: ВВС

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