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У росії засуджений куратор "Синього кита" провів школярам "урок патріотизму"

У росії засуджений куратор Синього кита провів школярам урок патріотизму

В росії чоловік, засуджений за підбурювання підлітків до самогубства, провів урок школярам, представившись "ветераном" так званої "сво". У мережі його знають, як одного із кураторів смертоносного "Синього кита".

Як пишуть російські видання, 27 жовтня 2023 року Олександр Глазов з міста Воскресенськ Московської області виступив перед учнями 8-Б класу середньої школи №1 у Котельниках. Під час "уроку" під назвою "З чого починається патріотизм?" Глазов, який є членом організації "Бойове братство", "розповів про свою службу в зоні сво". Варто зазначити, що на сайті та у соціальних мережах школи інформації про цей "захід" немає.

Важливо підкреслити, що у 2016 році Глазова засудили до шести років в'язниці за підбурювання підлітків до самогубства. Згідно з протоколом Люберецького районного суду, він розміщував у соцмережах контент, що заохочував самогубство, даючи завдання підліткам сфотографуватися на дахах будівель, перебігати залізничні колії перед поїздом, завдавати собі каліцтв. В результаті його дій одна дівчина намагалася покінчити життя самогубством, але її встигли врятувати поліцейські.

Глазов визнав свою вину, але стверджував, що брав участь у грі "Синій кит" як куратор. Йому платили за кожного гравця.

Після звільнення з в'язниці Глазов, ймовірно, брав участь у війні проти України. На його сторінці у соцмережах є фотографії, пов'язані з ПВК "Вагнер", де він закликає людей вступати до лав найманців. Скільки часу Глазов провів на фронті, невідомо, але, ймовірно, він отримав поранення, оскільки на одній з його рук не вистачає пальців.

▶ ️Синій кит - що це таке?

"Синій кит" - це небезпечна онлайн-гра, яка зародилася в росії в 2016 році. Її мета - довести учасників до самогубства протягом 50 днів.

Гра використовує маніпуляції та психологічний тиск, щоб учасники виконували небезпечні завдання, що шкодять їм самим або іншим. Завдання стають дедалі ризикованішими, і зрештою учасник може отримати завдання покінчити життя самогубством.

Джерело: informator.ua

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