Новий електромобіль побив світовий рекорд із пробігу на одній зарядці

Група студентів Мюнхенського технічного університету встановила новий рекорд дальності поїздки на одному заряді електромобіля (EV). Компактне купе, що отримало назву muc22, подолало разючу відстань у 2574 км на батареї ємністю всього 15,5 кВт-год, що було досягнуто в ході шестиденних випробувань в аеропорту Мюнхена.

Незважаючи на свою надзвичайну ефективність, muc22 не є високошвидкісним автомобілем: його максимальна швидкість становить 42 км/год. Його маса без водія становить лише 170 кг, а аеродинамічний дизайн характеризується коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,159.

Рекордний заїзд автомобіля було проведено в ангарі аеропорту, що дозволило виключити вплив погодних умов. Досягнення muc22 на 60% перевершило попередній рекорд.

Джерело: techtimes.com

Новости портала «Весь Харьков»