Новини з іншого світу

● Используя биоотходы маниоки, ученые создали покрытие, которое фактически устраняет трение в металлических деталях. Прорыв имеет потенциал для обеспечения лучшей экономии топлива и обеспечения огромной экономии в бесчисленных отраслях.

● Проект Strawberry от OpenAI решает 90% математических задач.

● Reuters стало известно, что секретный проект ИИ Strawberry от OpenAI набирает 90% в математическом тесте для нейросетей MATH. Тест представляет собой эталонный набор сложных олимпиадных заданий для старшеклассников и студентов колледжей. Оценка 90% и выше это показатель продвинутой математической системы с навыками рассуждения, если, конечно, задачи не были предварительно заучены.

● Австралийское солнце будет обеспечивать электроэнергией Сингапур: одобрен самый длинный в мире подводный электрокабель длиной 2671 миля. AAPowerLink планирует поставлять 4 ГВт экологически чистой электроэнергии в Дарвин и 1,75 ГВт в Сингапур по подводному кабелю.

● Выбрана группа для разработки пилотной установки термоядерного синтеза.

● Отходы солнечных панелей повышают эффективность аккумуляторов электромобилей на 99,9%. Ячейки выдают плотность энергии 341 Вт·ч на кг, что впечатляет для литий-ионной батареи.

● ChatGPT теперь в вашем мозге — учёные впервые интегрировали нейросеть в мозговой имплант Synchron. Парализованный человек силой мысли общается в чате со скоростью обычного разговора. ИИ буквально читает ваши мысли и мгновенно предсказывает, что вы хотите напечатать. Теперь миллионы человек с параличом, склерозом и другими тяжелыми заболеваниями нервной системы будут общаться, как здоровые.

● Тайваньские производители в июне значительно увеличили выручку благодаря буму искусственного интеллекта, достигнув $38,2 млрд, что на 13,5 больше по сравнению с прошлым годом. Asustek Computer, Compal Electronics, Quanta Computer и Foxconn показали существенный рост выручки за счет новых ПК с ИИ-функциями и серверного оборудования, в то время как выручка у Pegatron снизилась. Лидирующая на рынке TSMC увеличила июньскую выручку на 32,9%, а MediaTek — на 12,8%.

● США испытают уникальные ветряные турбины Японии, которые генерируют электроэнергию даже на скорости 3 метра в секунду, что очень мало, они тихие , вертикальные - занимают мало места, высота 7 метров, мощность 0,5 квт, будет вырабатывать от 10 до 25 киловатт-часов электроэнергии. в день. Для сравнения, типичный дом на острове Оаху потребляет в среднем около 17 киловатт-часов в день.

● Семантический подход позволит повысить эффективность сетей 4G до 6G. Команда специалистов продемонстрировала потенциал нового метода оптимизации телекоммуникационных мобильных сетей стандартов 4G и 5G. В экспериментальной сети исследователи добились десятикратного увеличения ключевых характеристик, в том числе, емкости, покрытия и эффективности. Предполагается, что технология 6G обеспечит резкий скачок в скорости передачи данных — в 50 раз по сравнению с 5G.

● Франция объявляет о включении биткоина в свою систему пенсионных накоплений.

● Препарат для лечения диабета увеличивает количество клеток, вырабатывающих инсулин, на 700%. У людей, живущих с диабетом, может появиться новая надежда. Ученые протестировали новую лекарственную терапию на мышах с диабетом и обнаружили, что она увеличила количество клеток, вырабатывающих инсулин, на 700% за три месяца, эффективно обратив вспять их болезнь.

● Полностью победили СПИД новейшим препаратом. Испытание первой фазы в Уганде и Южной Африке показало, что профилактический препарат от ВИЧ показал 100% эффективность. По данным The Conversation, за шесть месяцев они обнаружили, что инъекция ленакапавира два раза в год обеспечивает 100%-й показатель успеха по сравнению с двумя другими препаратами. В исследовании Purpose 1 приняли участие 5000 человек, чтобы сравнить эффективность ингибитора слияния капсида ленакапавира с двумя другими средствами профилактики ВИЧ.

● SpaceX запрашивает 5-кратное увеличение частоты запусков Starship.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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