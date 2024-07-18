Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 90

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Используя биоотходы маниоки, ученые создали покрытие, которое фактически устраняет трение в металлических деталях. Прорыв имеет потенциал для обеспечения лучшей экономии топлива и обеспечения огромной экономии в бесчисленных отраслях.

● Проект Strawberry от OpenAI решает 90% математических задач.

● Reuters стало известно, что секретный проект ИИ Strawberry от OpenAI набирает 90% в математическом тесте для нейросетей MATH. Тест представляет собой эталонный набор сложных олимпиадных заданий для старшеклассников и студентов колледжей. Оценка 90% и выше это показатель продвинутой математической системы с навыками рассуждения, если, конечно, задачи не были предварительно заучены.

● Австралийское солнце будет обеспечивать электроэнергией Сингапур: одобрен самый длинный в мире подводный электрокабель длиной 2671 миля. AAPowerLink планирует поставлять 4 ГВт экологически чистой электроэнергии в Дарвин и 1,75 ГВт в Сингапур по подводному кабелю.

● Выбрана группа для разработки пилотной установки термоядерного синтеза.

● Отходы солнечных панелей повышают эффективность аккумуляторов электромобилей на 99,9%. Ячейки выдают плотность энергии 341 Вт·ч на кг, что впечатляет для литий-ионной батареи.

● ChatGPT теперь в вашем мозге — учёные впервые интегрировали нейросеть в мозговой имплант Synchron. Парализованный человек силой мысли общается в чате со скоростью обычного разговора. ИИ буквально читает ваши мысли и мгновенно предсказывает, что вы хотите напечатать. Теперь миллионы человек с параличом, склерозом и другими тяжелыми заболеваниями нервной системы будут общаться, как здоровые.

● Тайваньские производители в июне значительно увеличили выручку благодаря буму искусственного интеллекта, достигнув $38,2 млрд, что на 13,5 больше по сравнению с прошлым годом. Asustek Computer, Compal Electronics, Quanta Computer и Foxconn показали существенный рост выручки за счет новых ПК с ИИ-функциями и серверного оборудования, в то время как выручка у Pegatron снизилась. Лидирующая на рынке TSMC увеличила июньскую выручку на 32,9%, а MediaTek — на 12,8%.

● США испытают уникальные ветряные турбины Японии, которые генерируют электроэнергию даже на скорости 3 метра в секунду, что очень мало, они тихие , вертикальные - занимают мало места, высота 7 метров, мощность 0,5 квт, будет вырабатывать от 10 до 25 киловатт-часов электроэнергии. в день. Для сравнения, типичный дом на острове Оаху потребляет в среднем около 17 киловатт-часов в день.

● Семантический подход позволит повысить эффективность сетей 4G до 6G. Команда специалистов продемонстрировала потенциал нового метода оптимизации телекоммуникационных мобильных сетей стандартов 4G и 5G. В экспериментальной сети исследователи добились десятикратного увеличения ключевых характеристик, в том числе, емкости, покрытия и эффективности. Предполагается, что технология 6G обеспечит резкий скачок в скорости передачи данных — в 50 раз по сравнению с 5G.

● Франция объявляет о включении биткоина в свою систему пенсионных накоплений.

● Препарат для лечения диабета увеличивает количество клеток, вырабатывающих инсулин, на 700%. У людей, живущих с диабетом, может появиться новая надежда. Ученые протестировали новую лекарственную терапию на мышах с диабетом и обнаружили, что она увеличила количество клеток, вырабатывающих инсулин, на 700% за три месяца, эффективно обратив вспять их болезнь.

● Полностью победили СПИД новейшим препаратом. Испытание первой фазы в Уганде и Южной Африке показало, что профилактический препарат от ВИЧ показал 100% эффективность. По данным The Conversation, за шесть месяцев они обнаружили, что инъекция ленакапавира два раза в год обеспечивает 100%-й показатель успеха по сравнению с двумя другими препаратами. В исследовании Purpose 1 приняли участие 5000 человек, чтобы сравнить эффективность ингибитора слияния капсида ленакапавира с двумя другими средствами профилактики ВИЧ.

● SpaceX запрашивает 5-кратное увеличение частоты запусков Starship.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вийшло велике оновлення Windows 11: що нового
Сегодня 10:01    10
Після стрілянини у Пенсильванії Джо Байдену вдалося поліпшити деякі позиції навіть більше, ніж Дональду Трампу
Сегодня 06:57    122
Я б сказав путіну: ніколи, ніколи не лізь в Україну. Ми добре ладнали, — Дональд Трамп в інтерв'ю Bloomberg
Сегодня 06:19    143
США передали Україні машини для розмінування та обладнання на $6 мільйонів
17.07.2024 09:44    163
Новини з іншого світу
17.07.2024 08:36    174
Саудовская Аравия признает Израиль в обмен на оборонные гарантии
17.07.2024 07:46    175
Медведчук написал Дональду Трампу об "украинском следе" в покушении на кандидата в президенты США
17.07.2024 06:18    203
Кто такой Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа
16.07.2024 09:09    240
Лікар сказав, що я вже мав би бути мертвий, — Дональд Трамп про замах в інтерв'ю The New York Post
16.07.2024 06:53    193
Вопреки скандалам из Тайваня заказывается техника, незаменимая для ВПК рф
16.07.2024 06:25    303
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 