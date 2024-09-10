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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Революция в высокоскоростной передаче данных: учёные достигли скорости 424 Гбит/с.

В течение следующих 18 месяцев около 10% американских компаний конвертируют 1,5% своих резервов (примерно $10,35 трлн) в первую криптовалюту. Такой прогноз содержится в отчете компании River.

Житель Северной Каролины использовал ИИ для создания поддельных песен, которые выкладывал на популярные стриминговые платформы. По данным прокуроров, парень манипулировал роялти, которые должны были быть выплачены реальным музыкантам. Это позволило ему заработать более $10 млн. Юзеру ИИ грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Это первое уголовное дело, связанное с манипуляциями в области музыкальных стримингов.

Компания Microsoft объявила, что функции искусственного интеллекта Copilot+ будут доступны на новых ноутбуков, начиная с ноября. ПК Copilot+ от Microsoft скоро станут доступны для ноутбуков на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V.

Исследователи обнаружили, что заставляя системы ИИ «перечитывать» вопросы дважды, имитируя поведение человека, значительно улучшает их способность к рассуждению и решению проблем при выполнении различных задач. Техника, получившая название RE2 (Re-Reading), улучшает производительность искусственного интеллекта в математике, рассуждениях и символическом мышлении путем простого повторения вопроса перед ответом. Он работает с различными моделями ИИ и может сочетаться с другими методами рассуждений ИИ. Метод наиболее эффективен при повторении вопроса дважды — большее количество повторений может снизить производительность.

Ученые обнаружили в космосе объект, яркость которого не укладывается в современную научную парадигму. Он светит в 570 млрд. раз ярче Солнца. Его свет в 20 раз превышает яркость нашей галактики со всеми звездами и планетами. ASASSN-15lh расположен в 3,8 млрд. световых лет от Земли. (Фото ілюстративне)

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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