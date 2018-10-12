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Раскрыта тайна острова Пасхи

Раскрыта тайна острова Пасхи

Американские археологи объяснили, как жители острова Пасхи научились добывать пресную воду из океана. На острове практически не было рек и озер, поэтому способ, которым древние люди обеспечивали себя водой, долгое время оставался загадкой, сообщается на сайте университета Бингемтон.

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По словам соавтора исследования Карла Липо (Carl Lipo), который на протяжении 20 лет изучает быт рапануйцев (коренных жителей острова Пасхи), пористая вулканическая почва быстро поглощала дождевую влагу, а мелкие озера не могли обеспечить достаточное количество воды. Специалисты замерили уровень содержания соли на побережье и пришли к выводу, что она была пригодна для употребления.

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«Грунтовые воды спускаются по склону к океану. Во время приливов поток пресной воды уходит прямо в море. В результате люди могли использовать эти источники, для сбора пригодной для употребления воды», — рассказал Липо.

Это подтверждают и записи исследователей 18 века, которые утверждали, что рапануйцы якобы пили морскую воду. На основе выводов ученые планируют проверить, есть ли связь с местоположением источников пресной воды и моаи — статуй в виде огромных человеческих голов, расположенных на усеченных до пояса туловищах.

Источник: http://changeua.com

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