Раскрыта тайна острова Пасхи

Американские археологи объяснили, как жители острова Пасхи научились добывать пресную воду из океана. На острове практически не было рек и озер, поэтому способ, которым древние люди обеспечивали себя водой, долгое время оставался загадкой, сообщается на сайте университета Бингемтон.

По словам соавтора исследования Карла Липо (Carl Lipo), который на протяжении 20 лет изучает быт рапануйцев (коренных жителей острова Пасхи), пористая вулканическая почва быстро поглощала дождевую влагу, а мелкие озера не могли обеспечить достаточное количество воды. Специалисты замерили уровень содержания соли на побережье и пришли к выводу, что она была пригодна для употребления.

«Грунтовые воды спускаются по склону к океану. Во время приливов поток пресной воды уходит прямо в море. В результате люди могли использовать эти источники, для сбора пригодной для употребления воды», — рассказал Липо.

Это подтверждают и записи исследователей 18 века, которые утверждали, что рапануйцы якобы пили морскую воду. На основе выводов ученые планируют проверить, есть ли связь с местоположением источников пресной воды и моаи — статуй в виде огромных человеческих голов, расположенных на усеченных до пояса туловищах.

Источник: http://changeua.com

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