В Японии создали «умную» маску с функцией перевода речи

Японская компания Donut Robotics создала специальную защитную маску C-mask с функцией записи, перевода и преобразования речи в текст на девяти языках с помощью Bluetooth.

Видео с презентацией устройства было размещено на странице компании в YouTube.

C-mask делает возможным перевод на японский, английский, китайский, французский, корейский, тайский, испанский, вьетнамский и индонезийский языки.

Также устройство может совершать звонки, записывать разговоры продолжительностью до минуты и усиливать громкость голоса владельца.

«В течение многих лет мы тратили время на разработку роботов и решили использовать эту технологию, чтобы применить ее в посткоронавирусном мире», — заявил генеральный директор Donut Robotics Тайсуке Оно.

На сегодняшний день компания собрала более 200 тыс. фунтов стерлингов через японский сайт краудфандинга Fundinno на дальнейшую разработку технологии. Donut Robotics планирует выпустить свою умную маску в сентябре 2020 года.

Выпуск первой партии C-mask запланирован на сентябрь.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi зарегистрировала патент о создании «умной» маски для лица нового поколения.

Источник: golos.ua/

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