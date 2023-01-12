В Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки: снова весна среди зимы, - синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозу, уже на этой неделе температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Январь будет теплым, но периоды похолодания также ожидаются. Однако они будут недолгими. Морозы до минус 15-20 градусов снова придут в Украину в конце января в начале февраля.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/31427

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