«Вояджер-1» повністю повернувся в режим онлайн через кілька місяців після того, як він перервав зв'язок

Цього тижня NASA повідомило, що «Вояджер-1», найдальший від Землі апарат, створений людиною, нарешті надсилає дані з усіх чотирьох своїх наукових інструментів . Це означає, що агентство знову отримує дані про плазмові хвилі, магнітні поля та частинки, пов’язані з космосом.

«Вояджер-1» перестав надсилати хороші дані в листопаді, і виправити це було важко, оскільки інженерам довелося чекати 45 годин, щоб отримати відповідь . У квітні агентство змусило його почати надсилати інформацію про здоров’я та статус , а в травні – наукові дані з двох своїх інструментів .

Тепер NASA каже, що «Вояджер-1», який знаходиться на відстані понад 15 мільярдів миль від Землі, «проводить звичайні наукові операції», і агентству потрібно лише повторно синхронізувати програмне забезпечення для хронометражу та виконати певне технічне обслуговування цифрового магнітофона, який рідко використовується.

Це непогано для зонда, який продовжував працювати більшу частину 47 років . "Вояджер-1" спочатку був запущений у 1977 році в рамках п'ятирічної місії для вивчення Юпітера і Сатурна. І незважаючи на випадкові проблеми з ним і «Вояджером-2» , NASA продовжує знаходити способи вичавити більше життя із зондів, наприклад, використовувати резервну потужність або запускати двигуни , які не використовувалися майже три десятиліття.

Зараз чудовий час, щоб або нагадати вам, або вказати вам на хворі плакати «Вояджера», подібні до наведеного вище, які NASA опублікувало на своєму сайті .

Джерело: internetua.com

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