Высокий IQ и усложнение мозга: ученые нашли обязательное условие для ума

Ученые провели новое исследование, в котором выяснили, какое именно условие необходимо мозгу для его развития, усложнения структуры, формирования новых нейронных сетей и повышения IQ.

Ученые из Медицинского колледжа Джорджио провели исследование, в котором пытались выяснить, в каком состоянии и при каких условиях мозг развивается быстрее всего. Результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что для повышения IQ, формирования новых нейронов и усложнения нейронных сетей мозгу необходимо… молчание.

Мозг постоянно обрабатывает огромное количество информации. Речь и восприятие речи другого человека — это сложные, масштабные процессы, которые не позволяют мозгу «сконцентрироваться на самом себе». Они, своего рода, вносят дисбаланс в работу мозга и являются экспрессивным проявлением поверхностных эмоций и суждений, чем глубинной работы мозга.

В молчании же мозг находит успокоение. Человек как бы погружается сам в себя, его мышление направлено во внутрь. В психологии это явление называется рефлексией — отслеживанием того, что происходит с вами, сосредоточие на своем внутреннем.

В спокойствии, тишине и безмолвии происходит развитие нейронных сетей, так как человек погружен в воображение. А учеными уже доказано, что воображение лучше всего способствует формированию новых нейронных связей.

Молчание и тишина развивают мозг и интеллект

Также в молчании и тишине формируются новые нейроны, усложняется структура мозга. Человек размышляет вместо того, чтобы просто говорить или слушать. Он ищет новые пути решения вопросов, концентрируется на своих чувствах и внутренних образах, развивает воображение. Все это приводит к развитию интеллекта и повышению IQ.

Поэтому очень полезно проводить время в полном одиночестве, молчании и тишине. Замечательно для этих целей подходят медитации.

Также ученые выяснили, что во время стресса молчание лучше прочего успокаивает нервную систему, систематизирует мысли. Это важно, так как нервные клетки при стрессовом воздействии своего рода «сгорают» и больше не восстанавливаются. Но молчание приводит к росту новых нервных клеток.

Польза молчания для роста IQ подтверждается даже классиками, которые говорили, что «молчание — это золото» или что для создания действительно великих произведений требуется тишина и молчание.

Даже на собственном опыте вы можете заметить, что если в вашем окружении есть молчаливые люди, то они обычно гораздо умнее тех, кто любит часами говорить по телефону.

Также смотри видео, из которого ты узнаешь, что нужно делать, чтобы твой мозг развивался, а интеллект возрастал. Это не сложно и можно делать ежедневно:

Источник: clutch.ua

Новости портала «Весь Харьков»