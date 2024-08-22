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У Neuralink з’явилися три головні конкуренти: хто вже імплантує чіпи в мозок

У Neuralink з’явилися три головні конкуренти: хто вже імплантує чіпи в мозок

Хоча компанія Neuralink під керівництвом Ілона Маска здобула широку популярність завдяки своїм успіхам у розробці інтерфейсу “мозок-комп’ютер” (BCI), вона не є єдиним гравцем у цій передовій галузі. Компанія GlobalData виділила трьох інших значущих конкурентів, які досягли успіхів у технології BCI.

Компанія Synchron досягла значного прогресу в клінічних випробуваннях. Вони завершили раннє техніко-економічне обґрунтування та готуються до масштабних випробувань. Підтримана інвесторами, серед яких Джефф Безос та Білл Гейтс, Synchron імплантувала свій пристрій шістьом пацієнтам і зараз працює над отриманням дозволу на комерційне використання.

BrainGate, розроблена вченими з Університету Брауна, також є піонером у технології BCI. Їхня система, яка першою передає команди мозку бездротово на комп’ютер, знаходиться в центрі уваги. Останні випробування, опубліковані в New England Journal of Medicine, продемонстрували, що ця технологія дозволяє пацієнтам з бічним аміотрофічним склерозом спілкуватися з точністю до 97%.

Пристрій Wimagine від Clinatec також показує багатообіцяючі результати, зокрема у відновленні зв’язку між головним і спинним мозком. У співпраці з Onward Medical їхня технологія BCI допомогла пацієнтам з тетраплегією знову стояти та ходити «природним чином».

Джерело: itechua.com

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