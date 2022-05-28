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У Туреччині на вакансію космонавта МКС за дві доби подали понад 30 тисяч заявок

У Туреччині на вакансію космонавта МКС за дві доби подали понад 30 тисяч заявок

У Туреччині за дві доби на вакансію космонавта Міжнародної комічної станції подали 31 тисячу заявок.

Про це міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк сказав на відкритті Istanbul Creativity Network, передає власний кореспондент Укрінформу.

«31 тисяча наших громадян подала заявку на політ у космос. 225 громадян завершили реєстрацію, вказавши, що відповідають вимогам на політ у космос», - повідомив міністр.

Загалом створений для подачі заявок сайт за дві доби відвідали понад 4 млн користувачів.

За його словами, турецький космонавт проведе на Міжнародній космічній станції 10 днів.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до національної космічної програми Туреччини турецький космонавт буде відправлений на Міжнародну космічну станцію у 2023 році.

Було оголошено, що кандидатом на політ у космос від Туреччини може стати будь-який громадянин країни, який відповідає визначеним вимогам. Вік майбутнього космонавта має бути не більше 45 років, також він повинен мати відповідну освіту. Космонавт буде проводити наукові дослідження та експерименти в середовищі без гравітації.

Источник: internetua.com

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