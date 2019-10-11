Ученые опровергли популярную «страшилку» о разложении пластика

Американские ученые опровергли информацию о том, что полистирол разлагается в естественных условиях тысячу лет. Как выяснили журналисты «Фразы», важные исследования проводилось в Океанографическом институте в Вудс-Хоуле и Массачусетском технологическом институте.

Как передает Environmental Science & Technology Letters, ученые пришли к выводу, что полистирол, как один из самых популярных полимеров для изготовления пластиковых предметов, разлагается значительно быстрее, нежели предполагалось.

В частности, решив проверить, как пять образцов популярных полистиролов разлагаются под воздействием солнечного света и воды, специалисты поместили их в герметический контейнер с водой и поддали воздействию ксеноновой лампой, имитирующей солнечный свет от трех дней.

Сообщается, что за это время полистирол частично разложился на углекислый газ и вещества, растворяющиеся в воде.

Хотя ученым еще необходимы дополнительные исследования в этом направлении, они уже оценили темпы распада пластика в десятки или сотни лет, но никак не тысячу.

Источник: fraza.ua

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