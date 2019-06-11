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Ученые, вероятно, нашли главную причину быстрого старения человека

Ученые, вероятно, нашли главную причину быстрого старения человека

Исследователи обратили внимание на то, когда именно организм человека прекращает эффективно противостоять старению

Об этом говорится в журнале EurekAlert!

Доктор медицинских наук Класс Уолестед (Claes Wahlestedt) из Медицинской школы Университета Майами (США) рассмотрел в своей работе "Молекулярные пути, связанные с долголетием, зависят от среднего возраста" аспекты, связанные с тем, когда человеческий организм перестает противостоять старению . Работая с другими специалистами, он пришел к выводу, что ключевые молекулярные программы, которые способствуют долголетию, не длятся дольше средних лет.

"Уже более десяти лет ясно, что ключевые биохимические механизмы регулируют продолжительность жизни мелких животных, таких как черви, мухи и мыши, но не было обнаружено, что эти механизмы есть и у людей, - говорит врач Уолестед. - В этом международном клиническом и геномном исследовании мы впервые сообщаем, что люди используют те же биохимические пути во время старения. Удивительно, однако, что люди перестают использовать эти механизмы, начиная с 50 лет. Следовательно, то, как долго и насколько "жестко" каждый человек регулирует эти процессы, может повлиять на продолжительность его жизни".

Открытие было сделано благодаря новому анализа экспрессии генов - процесса, в ходе которого наследственная информация от гена превращается в функциональный продукт - РНК или белок. Проблемой для человека, по мнению Уолестеда, является механизм работы белка TOR, контролирующего процессы, имеющие для организма фундаментальное значение - рост и выживание клеток, их миграцию и метаболизм. Коренная причина, вероятно, кроется в том, что эволюция не подготовила человека к столь долгой жизни, поэтому механизмы борьбы со старением после среднего возраста начинают давать сбой.

Полученные выводы могут позволить более эффективно противостоять разрушительным процессам, связанным со старением. "Наше исследование показало, что сложность регуляции программ старения у людей может быть гораздо выше, чем у других видов", - говорит врач Уолестед.

Источник: espreso.tv

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Темы: здоровье

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