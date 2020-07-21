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Ученые выяснили причину интернет-зависимости у детей

Ученые выяснили причину интернет-зависимости у детей

В XXI веке все больше людей страдают настоящей интернет-зависимостью, но они могут быть не виноваты в ее развитии. Британские ученые выяснили, можно ли унаследовать данную привычку.

Специалисты доказали, что интернет-зависимость передается от родителей к детям на генетическом уровне. В исследовании на данную тематику приняли участие более 8 тыс. пар близнецов.

Эксперты изучили предпочтения братьев и сестер, а также взяли во внимание время, которое они проводят за компьютерными играми, общением в мессенджерах, а также пролистыванием ленты в социальных сетях. Выяснилось, что зависимость от видеоигр на 39% можно объяснить наследственностью.

Для мессенджеров этот показатель составляет 24%. Другими словами, интернет-зависмость ребенка в какой-то степени коррелирует с родительскими генами. Ранее команда специалистов в области здравоохранения и секса провела исследование, чтобы определить, как порнофильмы отражаются на психологическом и физическом здоровье человека.

Источник: internetua.com

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