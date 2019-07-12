Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 61

Углекислый газ научились превращать в графен

Углекислый газ научились превращать в графен

Эмиссию двуокиси углерода недостаточно сократить. Человечеству нужно удалить из атмосферы уже попавшие туда излишки. И немецкие ученые придумали простой способ сделать это, попутно получая «чудо-материал» графен.

При всех своих преимуществах — сверхпроводимости, гибкости и прочности — графен обманчиво прост. По сути, это всего лишь двухмерный лист атомов углерода. Раньше его делали при помощи графита и липкой ленты, но в последние годы ученые нашли несколько других способов.

Сейчас самым распространенным остается метод химического осаждения из паровой фазы: источник углерода, обычно метан, закачиваеют в камеру вместе с другими газами, а тонкая полоска материала служит одновременно и катализатором, и подложкой. В результате химической реакции образуется слой графена.

Углекислый газ научились превращать в графен

Технология, созданная учеными из Технологического института Карлсруэ работает примерно так же, но вместо метана используется СО2 и водород.

В качестве катализатора и подложки выступают медь и палладий. Процесс происходит при атмосферном давлении и температуре около 1000 °C.

Если соблюсти правильное соотношение меди и палладия, пишут ученые, процесс конверсии двуокиси углерода в графен происходит за один этап. В лаборатории они не только доказали работоспособность технологии, но и изготовили графен толщиной в несколько слоев. Следующий шаг — создание из него функциональных электронных компонентов.

Снизить в 200 раз расходы на производство графена поможет кора эвкалипта. Ароматическая субстанция, придающая этому дереву характерный запах, выступает недорогим восстанавливающим агентом для синтеза.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: экология

Читайте ещё:

У центрі Харкова влаштували стихійне сміттєзвалище (ВІДЕО)
Сегодня 08:44    132
Играй, как Бюндхен: 9 экопривычек, которым можно поучиться у звёзд
09.07.2019 10:53    157
Харківські екологи розповіли, як вирішити проблему забруднення річки Сіверський Донець (ВІДЕО)
09.07.2019 08:37    160
Во Львове впервые в мире провели перепись бездомных котов
07.07.2019 09:57    173
Предложен радикальный способ остановить глобальное потепление
07.07.2019 08:04    212
В Харькове проверен радиационный фон
06.07.2019 08:12    259
Донбасс оказался на пороге гуманитарной катастрофы: названы ключевые проблемы
06.07.2019 08:02    234
Париж запретил въезд в город старым дизельным авто
03.07.2019 10:51    171
У США ведмідь заліз до будинку й задрімав на полиці в гардеробі – ВІДЕО
30.06.2019 10:58    326
Распад СССР оказался благом для всего мира, заявили ученые
26.06.2019 09:46    301
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 