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Андрій Шевченко викликав у збірну харків'янина
Артем Бесєдін покликаний замінити травмованого Жуніора Мораеса.
Уродженець Харкова, нападник київського «Динамо» Артем Бєсєдін отримав виклик у збірну України на найближчі матчі у відборі на Євро-2020. 23-річний форвард замінить натуралізованого українця Жуніора Мораеса, який отримав перелом ребер і пропустить близько місяця.
Артем Бесєдін приєднається до національної команди і буде готуватися до поєдинків із Сербією і Люксембургом, які відбудуться 7 і 10 червня відповідно.
Нагадаємо, підготовчий збір для підопічних Андрія Шевченка стартує 25 травня в Харкові.
Источник: slk.kh.ua
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