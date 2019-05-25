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Андрій Шевченко викликав у збірну харків'янина

Андрій Шевченко викликав у збірну харківянина

Артем Бесєдін покликаний замінити травмованого Жуніора Мораеса.

Уродженець Харкова, нападник київського «Динамо» Артем Бєсєдін отримав виклик у збірну України на найближчі матчі у відборі на Євро-2020. 23-річний форвард замінить натуралізованого українця Жуніора Мораеса, який отримав перелом ребер і пропустить близько місяця.

Артем Бесєдін приєднається до національної команди і буде готуватися до поєдинків із Сербією і Люксембургом, які відбудуться 7 і 10 червня відповідно.

Нагадаємо, підготовчий збір для підопічних Андрія Шевченка стартує 25 травня в Харкові.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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