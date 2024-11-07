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Медицина поставила точку в определении пола алжирской боксерши: разразился новый скандал

Медицина поставила точку в определении пола алжирской боксерши: разразился новый скандал

Вокруг олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф, попавшей на играх в Париже в трансгендерный скандал, снова поднялась шумиха. Дело в том, что Хелиф все же мужчина. Это показало медицинское обследование спортсменки.

Как следует из отчета о гендерном тесте, у Хелиф нет матки и яичников, зато есть тестикулы и микропенис. Также у нее обнаружен кариотип XY — генетический признак, соответствующий мужскому полу.

Исследование, проведенное в больницах кремль-Бисетр в Париже и Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире, также зафиксировало уровень тестостерона, в пять раз превышающий предельные нормы для женщин. Исследования указывают, что Иман Хелиф не является биологической женщиной.

По мнению медиков, у Хелиф дефицит 5-альфа-редуктазы второго типа, то есть генетическая аномалия, которая приводит к нарушению обмена тестостерона и дегидроэпиандростерона. Такое нарушение влияет на развитие половых органов и встречается только у мальчиков. В отчете отмечается, что младенцев, родившихся с такой аномалией, часто принимают за девочек, однако в пубертатный период у подростка начинается оволосение тела по мужскому типу, не развивается грудь и отсутствует менструация. Детальное обследование обычно показывает наличие семенных каналов, рудиментарной простаты, а также отсутствие матки и яичников.

Составители отчета рекомендовали направить Хелиф на “хирургическую коррекцию и гормональную терапию”, чтобы помочь пациентке физически соответствовать гендерной идентичности.

Напомним, на прошедших в Париже Олимпийских играх итальянская женщина-боксер Анджела Карини снялась с Олимпиады после боя с Иман Хелиф. Бой продолжался ровно 46 секунд. После пропущенного удара в голову итальянка отказалась продолжать. А Хелиф завоевала золотую медаль.

После этого некоторые СМИ и спортсмены высказывали сомнения в том, что Хелиф — женщина. А также припомнили, что на чемпионате мира 2023 года спортсменку дисквалифицировали за наличие мужских XY-хромосом. Ранее, в 2022 и 2023 году, она не прошла тесты на половую принадлежность, проведенные в двух независимых лабораториях.

Хелиф подала иск против социальной сети “Икс” в связи с “актами жестокого кибербуллинга” в отношении нее. В жалобе упоминались писательница Джоан Роулинг, владелец соцсети “Икс” Илон Маск и бывший президент США Дональд Трамп.

Теперь же, после обнародования медицинского отчета, разгорелся новый скандал. В частности, французская газета Le Correspondant выяснила, что попасть на Олимпиаду у Хелиф получилось по блату — благодаря содействию члена Международного олимпийского комитета из Алжира Мустафы Беррафа, который использовал для этого свои связи. При этом издание утверждает, что медицинские документы подтверждающие ее “мужественность”, направили в МОК еще в мае 2023 года, более чем за год до старта Олимпиады, однако их не приняли во внимание.

После публикации в Le Correspondant соцсети взорвались. На новости откликнулись многие знаменитости, которые еще во время Игр выступали за отстранение Хелиф. Так, британский журналист Пирс Морган отметил, что теперь МОК обязан отобрать золото Олимпиады у алжирской боксерши.

Президент Международной ассоциации бокса Умар кремлев потребовал от Международного Олимпийского комитета извиниться перед девушками-боксерами за допуск Иман Хелиф к Олимпийским играм в Париже.

“От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!” — призвал кремлев.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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