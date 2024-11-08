БЕБ викрило групу шахраїв, що ошукала державу на 15 мільйонів гривень

У Львівській області детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили шахрайську схему, яка завдала державі понад 15 мільйонів гривень збитків. Злочинці, у змові з керівниками благодійних організацій, налагодили механізм ввезення автівок в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України (ЗСУ).

З початку 2024 року в Україну потрапило понад 500 автівок, що були заявлені як частина гуманітарної допомоги. Однак, як встановило слідство, насправді більшість з цих машин не потрапляла до армії, а була переправлена для особистого збагачення зловмисників. Частину автомобілів продавали через онлайн-оголошення, в Telegram-каналах і соціальних мережах Instagram та Facebook. Інші автівки розбирали на запчастини і продавали їх, що дозволяло обійти митні платежі та податки.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків, в ході яких вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та комп’ютерну техніку. Також були здійснені три контрольні закупки автомобілів для підтвердження злочинної діяльності. Слідчі продовжують роботу, з’ясовуючи повний список осіб, причетних до цієї незаконної схеми.

Джерело: nenka.info

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