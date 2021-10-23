"Металлист 1925" одержал пока свою самую крупную победу в Премьер-Лиге и приблизился к еврокубковой зоне

В 12-м туре украинской Премьер-Лиги харьковский "Металлист 1925" принимал команду "Ингулец" из Петрово.

Матч завершился разгромной победой "Металлиста 1925" - 4:0.

В первом тайме Юрий Батюшин "положил" гол-красавец от перекладины в ворота "Ингульца". Во втором развили голевое преимущество Артур Западня, Марлисон и Дмитрий Крыськив.

У "Металлиста 1925" это 4-я победа подряд в Премьер-Лиге.

В турнирной копилке подопечных Валерия Кривенцова 19 очков и 7-е место в турнирной таблице.





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