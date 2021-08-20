Сегодня 21:43
Просмотров: 112
"Металлист 1925" с незабитым пенальти и автоголом проиграл "Ворскле"
5-й тур в украинской футбольной Премьер-Лиге началася с матча в Полтаве между местной "Ворсклой" и харьковским "Металлистом 1925".
"Ворскла" открыла счет на исходе первого тайма. Отличился Владимир Чеснаков.
В начале второй половины матча "Металлист 1925" получил право на 11-метровый, но Юрий Батюшин не сумел переиграть голкипера "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.
А затем "Ворскла" забила во второй раз, точнее устроил "самострел" защитник "Металлиста 1925", проведя автогол.
В итоге победа "Ворсклы" - 2:0.
У "Металлиста 1925" осталось 6 очков при 5-ти сыгранных матчах.
Темы: футбол
Загрузка...