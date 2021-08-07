"Металлист" крупно победил в своем третьем матче в Первой лиге

В двух стартовых турах в Первой лиге "Металлист" побеждал с разницей в два мяча. В 3-м победил с разницей в три.

"Металлист" играл в Ивано-Франковске против местного "Прикарпатья".

В первом тайме Жо сначала открыл счет, затем заработал пенальти, который реализовал Фарес Балули. После перерыва Иван Сондей сквитал один гол за "Прикарпатье", на что "Металлист" ответил мячами Руслана Фомина и Евгения Банады.

В итоге - крупная выездная победа "Металлиста" - 4:1.

Харьковская команда, набрав 9 очков из 9-ти возможных, идет на 1-м месте в Первой лиге украинского футбола.

Агентство Телевидения Новости