Неожиданность в Премьер-Лиге. "Шахтер" проиграл "Александрии"

После трех туров в элитном дивизионе украинского футбола донецкий "Шахтер" и "Металлист 1925", которых ждет очный поединок в 4-м туре, идут по одинаковому графику, имея по 6 набранных очков.

"Шахтер" в 3-м туре потерпел домашнее поражение от "Александрии" - 1:2. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме.

Это поражение стало для "Шахтера" первым в официальных поединках под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

Агентство Телевидения Новости