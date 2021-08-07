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07.08.2021 22:47
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Неожиданность в Премьер-Лиге. "Шахтер" проиграл "Александрии"

Неожиданность в Премьер-Лиге. Шахтер проиграл Александрии

После трех туров в элитном дивизионе украинского футбола донецкий "Шахтер" и "Металлист 1925", которых ждет очный поединок в 4-м туре, идут по одинаковому графику, имея по 6 набранных очков.

"Шахтер" в 3-м туре потерпел домашнее поражение от "Александрии" - 1:2. Все голы в этом матче были забиты в первом тайме.

Это поражение стало для "Шахтера" первым в официальных поединках под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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