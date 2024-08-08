Нестандартні ситуації і події, пов'язані з виступами спортсменів на Олімпіаді

Олімпійські ігри продовжують дарувати спортивним шанувальникам не тільки видовища й рекорди, але й нестандартні ситуації і події пов'язані з виступами спортсменів.

● Філіппінського гімнаста Карлоса Юло, який завоював дві золоті медалі на Олімпійських іграх у Парижі, завалили подарунками на батьківщині: від грошей і нової квартири до довічного запасу макаронів із сиром.

Президент країни Фердинанд Маркос заявив, що Філіппіни "спостерігали історію", коли Юло вперше в історії країни виборов два золота на одній Олімпіаді та став другим філіппінським спортсменом, що здобув олімпійське золото за всю історію Ігор, після важкоатлета Хіділіна Діаса 2020 року.

Юло отримає 6 млн філіппінських песо (трохи більше ніж 100 тис. доларів США) і медаль Конгресу, а також 10 млн песо (приблизно 172 тис. доларів) відповідно до закону про заохочення спортсменів.

Приватні компанії піднесли спортсмену безліч подарунків, зокрема повністю мебльовану квартиру з трьома спальнями вартістю 32 млн песо (552 тис доларів).

У мережевих ресторанах Юло пообіцяли довічні безкоштовні шведські столи і довічний запас макаронів із сиром.

Спеціаліст з автомобільних фар запропонував йому безплатний комплект фар для його автомобіля, весільний фотограф пообіцяв 24-річному хлопцеві безплатні послуги, а інший бізнесмен — довічний запас чохлів для телефонів.

Один філіппінський лікар пообіцяв безкоштовні консультації та ендоскопічні процедури для Юло, коли йому виповниться 45 років, а також для всіх нужденних пацієнтів, яких Юло хотів би підтримати.

● Сайт для дорослих CamSoda запропонував французькому стрибуну з жердиною Антоні Амміраті порноугоду.

Компанія обіцяє заплатити йому 250 тисяч доларів за "демонстрацію на камеру його принади", що завадила спортсмену на Олімпіаді взяти висоту 5м 70 см.

У підсумку Амміраті посів 12-те місце і не потрапив у фінал.

"Якби це залежало від мене, я б нагородив тебе за те, що бачили всі інші, — твій талант нижче пояса.

Я б із задоволенням запропонував тобі 250 тисяч доларів в обмін на годинне шоу, зняте на веб-камеру, з демонстрацією твоєї чоловічої принади, тільки без жердини", — заявив віце-президент CamSoda Дерін Паркер.

Якщо Амміраті погодиться, то отримає майже втричі більше грошей, ніж якби виграв золоту медаль на Олімпіаді.

● Французька легкоатлетка Аліс Фіно освідчилася своєму хлопцеві одразу після олімпійського забігу на 3000 метрів із перешкодами.

Дівчина не зуміла піднятися на п'єдестал, але встановила рекорд Європи.

Після цього Фіно знайшла коханого на трибунах і стала перед ним на коліно, тримаючи в руці значок із написом "Кохання в Парижі".

Ошелешений молодий чоловік погодився стати чоловіком Аліс.

Фіно зізналася в інтерв'ю, що їй "не подобається робити що-небудь так само, як усі", тому вона вирішила проявити ініціативу у своїх стосунках.

Примітно, що зі своїм коханим Аліс була разом до пропозиції вже дев'ять років.

● Міжнародна федерація каное змусила українку Анастасію Рибачок заклеїти частину фрази "I am Ukrainian" на її човні, угледівши в констатації факту ознаки пропаганди.

У підсумку, українській команді довелося частково заклеїти напис, переформатував його на "Ukraine".

"Це абсурд, на нашу думку, але правила є правила", — заявив головний тренер збірної України з веслування Ігор Нагаєв.

Кваліфікаційний заїзд за участю Рибачок у турнірі каное-одиначок на 200 м відбудеться сьогодні вранці об 11.30.

У змаганнях братиме участь також ще одна українка — Людмила Лузан.

● Неймовірні емоції продемонструвала дружина українського борця Парвіза Насібова з малюком під час півфінальної сутички чоловіка.

Завдяки такій відчайдушній підтримці Парвіз пробився до фіналу і сьогодні боротиметься за золото.

Джерело: https://t.me/znua_live/161144

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