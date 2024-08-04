Олімпійські ігри закриє небезпечний трюк Тома Круза

Як пише The Guardian, 62-річна американський актор Том Круз спуститься з даху паризького стадіону "Стад де Франс" (https://p.dw.com/p/4j4kr?maca=Ukr-Red-Telegram) з висоти 42 метрів.

Після цього глядачам покажуть заздалегідь записані відеокадри, як актор мчить на мотоциклі вулицями Парижа з олімпійським прапором у раках, тоді пересідає в літак, що прямує до США, а прилетівши в Каліфорнію, стрибає з парашутом до знаку "Голлівуд", де передає прапор спортсменам.

Символізм постановки в тому, що Лос-Анджелес прийме наступну літню Олімпіаду в 2028 році.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25627

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