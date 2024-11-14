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Режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін розповів про те, як війна вплинула на українське кіно загалом і на команду фільму зокрема.
Якщо говорити про кінокоманду фільму "Довбуш", то п’ятеро загинули, семеро пропали безвісти, 70 зараз служать у лавах ЗСУ, включаючи акторів, каскадерів, кінотехніків, художників, операторів", - цитує Саніна "Детектор медіа".
"Довбуш" — це український пригодницько-історичний блокбастер на основі легенди про ватажка опришків Олексу Довбуша.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/25366
Фото: Film.ua