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За майже два тижні у прокаті відреставрований фільм Сергія Параджанова «Колір граната» подивилися понад 10 тис. глядачів

За майже два тижні у прокаті відреставрований фільм Сергія Параджанова «Колір граната» подивилися понад 10 тис. глядачів

Це одна з найвідоміших стрічок режисера, яка розповідає про життя вірменського поета Саят-Нови. Режисер зняв її у 1969 році, але повна версія фільму була втрачена через радянську цензуру.

І лише у 2014-му Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna відреставрували стрічку.

Тепер до 100-річчя з дня народження Параджанова повну версію фільму показують і в українських кінотеатрах. Прокат стрічки ще триває.

Фото — Артхаус Трафік

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49143

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