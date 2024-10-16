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За майже два тижні у прокаті відреставрований фільм Сергія Параджанова «Колір граната» подивилися понад 10 тис. глядачів
Це одна з найвідоміших стрічок режисера, яка розповідає про життя вірменського поета Саят-Нови. Режисер зняв її у 1969 році, але повна версія фільму була втрачена через радянську цензуру.
І лише у 2014-му Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna відреставрували стрічку.
Тепер до 100-річчя з дня народження Параджанова повну версію фільму показують і в українських кінотеатрах. Прокат стрічки ще триває.
Фото — Артхаус Трафік
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49143