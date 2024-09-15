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"Я був зворушений тим, що побачив. І киянами, і їхніми досягненнями"

Я був зворушений тим, що побачив. І киянами, і їхніми досягненнями

Світлини оскароносного актора Майкла Дугласа, який вперше відвідав Київ разом з сином, розлетілися мережею.

Актор став гостем четвертого Саміту перших леді та джентльменів.

"Я був зворушений тим, що побачив. І киянами, і їхніми досягненнями. Я задумався над тим, що я можу зробити, як підтримати".

Дуглас заявив, що зробить свій внесок у фандрайзингову платформу.

Ввечері 13 вересня кияни також могли зустріти актора, який прогулювався залізничним вокзалом. Дуглас спілкувався з пасажирами, розповідають в Укрзалізниці.

Майкл Дуглас з сином Діланом також були на особистій зустрічі з Володимиром та Оленою Зеленськими.

"Ви маєте пам'ятати – я американець, молодість якого минула у в'єтнамській війні. І наша країна була роз'єднана. Ви ж навпаки – усі об’єднані. І я гадаю, ця сила буде з вами до кінця", – сказав актор в коментарі "Радіо свобода".

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/24474

Фото: Офіс президента

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