Том Хенкс заявив, що залишив США через перемогу Дональда Трампа

Том Хенкс офіційно заявив, що залишив США через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, до закінчення терміну його перебування на посаді лідера Штатів.

«Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: «Біжи, Форресте, біжи!». І саме це я зробив», — написав Хенкс.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, в Google суттєво зріс інтерес до еміграції, зокрема в Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Одночасно, за даними агентства, зростає кількість запитів до юристів з міграційних справ і поточна ситуація нагадує вибори 2016 року, коли також спостерігався підвищений інтерес до еміграції після перемоги Трампа.

Причиною цього називають те, що більшість виборців відчувають загрозу для демократії в країні, побоюючись посилення конфліктів між політичними партіями.

Джерело: https://t.me/znua_live/175935

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