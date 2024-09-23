Новини з іншого світу

● Пчёлы победили рак — учёные из Австрии выяснили, что яд пчёл убивает раковые клетки. Исследование показывает, что пептид мелиттин, содержащийся в яде медоносных пчёл, может уничтожить раковые клетки. При этом уже через 20 минут после введения вещества клетки не могут делиться, а всего через 60 минут — разрушается их мембрана. Открытие может стать революционным в лечении рака.

● Рэй Курцвейл предсказал 100% солнечной энергии к 2032 году. Возможно, он угадал! Затем эта цифра удвоится к 2034 году. Каждый день солнечные лучи посылают на Землю 173 000 тераватт энергии, что в 10 000 раз больше, чем используется всем человечеством. То есть потенциал солнечной энергии огромен, и мы далеки от предела. Вот почему солнечная энергия является такой привлекательной перспективой.

● Qualcomm скоро купит Intel. Как сообщает WSJ, предложение о цене уже сделано, а ответ ожидается в ближайшие дни. Завершенная сделка станет беспрецедентной по своим масштабам. Акции Intel, ранее испытывавшей серьёзные проблемы, отреагировали на новости ростом котировок.

● Победа над СПИДом: Массачусетский технологический институт раскрывает новый метод вакцинации, который может убить ВИЧ всего за две инъекции

● Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что первая доза подготавливает иммунную систему, помогая ей сформировать сильный ответ на вторую дозу через неделю.

● Lionsgate, кинокомпания, которая выпустила«Голодные игры, «ДжонУика» и «Пилу» , заключила партнерское соглашение с Runway. В рамках партнерства будет создана новая модель искусственного интеллекта, обученная на основе каталога фильмов Lionsgate. Кинематографисты смогут использовать модель при создании видео, а также применять инструменты Runway. Это одна из первых крупных коллабораций между стартапом в области искусственного интеллекта и крупной голливудской компанией.

● YouTube объявил о ряде новых ИИ функций:

- Veo, новый инструмент Google для создания видео с искусственным интеллектом, позволит генерировать шестисекундные видеоклипы для YouTube Shorts с использованием текстовых подсказок, при этом полученный контент будет помечен как созданный искусственным интеллектом.

- Новые функции YouTube «Вдохновение» на основе искусственного интеллекта помогут создателям проводить мозговой штурм идей для видео и даже предлагать ответы на комментарии.

- Платформа также расширяет возможности дубляжа искусственного интеллекта с помощью выразительной речи, чтобы перевод звучал более естественно, имитируя интонацию оригинального аудио.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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