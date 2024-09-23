Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 98

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Пчёлы победили рак — учёные из Австрии выяснили, что яд пчёл убивает раковые клетки. Исследование показывает, что пептид мелиттин, содержащийся в яде медоносных пчёл, может уничтожить раковые клетки. При этом уже через 20 минут после введения вещества клетки не могут делиться, а всего через 60 минут — разрушается их мембрана. Открытие может стать революционным в лечении рака.

● Рэй Курцвейл предсказал 100% солнечной энергии к 2032 году. Возможно, он угадал! Затем эта цифра удвоится к 2034 году. Каждый день солнечные лучи посылают на Землю 173 000 тераватт энергии, что в 10 000 раз больше, чем используется всем человечеством. То есть потенциал солнечной энергии огромен, и мы далеки от предела. Вот почему солнечная энергия является такой привлекательной перспективой.

● Qualcomm скоро купит Intel. Как сообщает WSJ, предложение о цене уже сделано, а ответ ожидается в ближайшие дни. Завершенная сделка станет беспрецедентной по своим масштабам. Акции Intel, ранее испытывавшей серьёзные проблемы, отреагировали на новости ростом котировок.

● Победа над СПИДом: Массачусетский технологический институт раскрывает новый метод вакцинации, который может убить ВИЧ всего за две инъекции

● Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что первая доза подготавливает иммунную систему, помогая ей сформировать сильный ответ на вторую дозу через неделю.

● Lionsgate, кинокомпания, которая выпустила«Голодные игры, «ДжонУика» и «Пилу» , заключила партнерское соглашение с Runway. В рамках партнерства будет создана новая модель искусственного интеллекта, обученная на основе каталога фильмов Lionsgate. Кинематографисты смогут использовать модель при создании видео, а также применять инструменты Runway. Это одна из первых крупных коллабораций между стартапом в области искусственного интеллекта и крупной голливудской компанией.

● YouTube объявил о ряде новых ИИ функций:

- Veo, новый инструмент Google для создания видео с искусственным интеллектом, позволит генерировать шестисекундные видеоклипы для YouTube Shorts с использованием текстовых подсказок, при этом полученный контент будет помечен как созданный искусственным интеллектом.

- Новые функции YouTube «Вдохновение» на основе искусственного интеллекта помогут создателям проводить мозговой штурм идей для видео и даже предлагать ответы на комментарии.

- Платформа также расширяет возможности дубляжа искусственного интеллекта с помощью выразительной речи, чтобы перевод звучал более естественно, имитируя интонацию оригинального аудио.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

NBC News: Мексика перетворюється на російський хаб для шпигунства за США
Сегодня 10:21    86
Хактивісти нагадали росіянам, як путін підривав мирних людей 25 років тому
Сегодня 08:37    146
SEC США вимагає санкцій проти Ілона Маска в розслідуванні про Twitter
Сегодня 08:26    136
Їхня боротьба. російські кіберзлочинці зламали базу американського аеропорту і вимагають викуп
Сегодня 08:07    120
Вибори в США: гроші. Хто донатить кандидатам? Яка динаміка?
Сегодня 07:21    124
Укрзалізниця запускає Wi-Fi-інтернет у поїздах класу Інтерсіті та Інтерсіті+
21.09.2024 11:15    167
Україна посіла 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг
21.09.2024 10:41    177
Расходимся... В Спрингфилде нашлась якобы съеденная гаитянами кошка
21.09.2024 10:16    190
Новини з іншого світу
21.09.2024 09:26    193
Держслужбовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати Telegram на службових пристроях
21.09.2024 08:27    188
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 